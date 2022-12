Corse : Un homme sera présenté au juge après des incendies

Dans le cadre d’une vague d’incendies contre des résidences secondaires en Corse depuis un an, la justice française va auditionner un homme.

«Absence d’éléments»

Deux autres personnes ont été relâchées sans poursuites à ce stade dimanche après-midi, a-t-elle ajouté. L’une d’elles est Pierre Paoli, ont précisé les sources proches du dossier et de l’enquête. Militant du parti indépendantiste Corsica Libera, Pierre Paoli est soupçonné d’avoir été le chef du Front de libération nationale corse (FLNC). Sa libération «était écrite dès l’entame au vu de l’absence d’éléments à son encontre», a réagi auprès de l’AFP Me Jean-Francois Casalta, avocat de Pierre Paoli.

De multiples incendies criminels

La création d’un nouveau groupe armé baptisé «FLNC Maghju 21» (mai 2021) avait été annoncée lors de cette conférence. L’association de défense des prisonniers dits politiques Sulidarita et Corsica Libera avaient dénoncé ces interpellations et appelé à un rassemblement devant le commissariat d’Ajaccio.

La Corse connaît depuis un an une multiplication d’incendies criminels visant principalement des résidences secondaires de Français résidant dans l’Hexagone, mais sans revendication officielle. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui devait se rendre sur l’île jeudi et vendredi pour signer des «plans de transformation et d’investissement pour la Corse», a reporté son déplacement à janvier.