France : Un homme s’immole par le feu à l’hôpital universitaire de Grenoble

Un quinquagénaire s’est bouté le feu mardi matin alors qu’il était en consultation au CHU isérois. Les raisons de son geste sont encore inconnues.

Un homme de 54 ans s’est immolé par le feu mardi matin au sein des locaux de l’hôpital de Grenoble, et son pronostic vital est engagé, a-t-on appris auprès de la police et du CHU. Les raisons et les circonstances précises de son geste restent pour l’heure à définir.