Neuchâtel : Un homme s’immole par le feu devant une station-service

Un individu s’est bouté le feu près des colonnes d’essence avant de se jeter sous un tram. Cet acte désespéré hors du commun n’a pas fait de victime.

«J’ai entendu un cri strident et j’ai vu depuis ma fenêtre qu’une personne s’était immolée par le feu.» Le récit fait froid dans le dos et prend une autre dimension encore quand on sait que la scène s’est déroulée dans une station-service, juste devant les colonnes d’essence. C’était mercredi soir, peu après 20h, et le shop de l’enseigne était encore ouvert.