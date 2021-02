États-Unis : Un homme s’introduit dans un avion sur une base américaine

Un homme a réussi à pénétrer jeudi sur la base militaire d’Andrews, près de Washington, et à monter dans un avion officiel avant d’être interpellé.

Un «homme adulte» a réussi à pénétrer jeudi sur la base militaire d’Andrews, qui accueille les dignitaires étrangers en visite à Washington et où sont stationnés les avions officiels américains, notamment l’avion présidentiel Air Force One, a indiqué l’US Air Force dans un communiqué. Il a «embarqué illégalement à bord d’un C-40», version militaire du Boeing 737, avant d’être interpellé par les autorités, a ajouté l’armée de l’air, soulignant que l’homme n’était pas armé et que personne n’a été blessé.