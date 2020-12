Russie : Un homme soupçonné d’avoir tué 26 mamies a été arrêté

Après quelque 10’000 analyses génétiques, un individu jugé pour un simple vol en 2009 est considéré comme le meurtrier présumé de 26 femmes âgées.

Les enquêteurs russes ont annoncé ce mardi l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir tué 26 femmes âgées. Il a cambriolé leurs domiciles en 2011 et 2012.

Un serrurier de 38 ans habitant à Kazan, à plus de 800 km à l’est de Moscou, a été appréhendé à l’issue d’un travail «systématique et minutieux» des forces de l’ordre, comprenant plus de 10’000 expertises génétiques, a expliqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe, le principal organisme chargé des investigations criminelles en Russie.