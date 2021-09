France : Un ancien gendarme, soupçonné d’être un tueur en série, retrouvé mort

Son surnom est «le Grêlé» et il était recherché depuis les années 80 pour plusieurs viols et meurtres.

C’est l’un des plus vieux «cold case» (affaire non élucidée) qui dort dans les tiroirs de la «crim»: un homme soupçonné d’être le «Grêlé», un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980 et 1990, a été retrouvé mort au Grau-du-Roi (Gard). Depuis trente-cinq ans, les enquêteurs sont sur la trace de l’homme au visage grêlé (marqué par de petites cicatrices) soupçonné de six viols et de quatre meurtres entre 1983 et 1994.