Suisse – Un homme sur deux et 40% des femmes auront un cancer au cours de leur vie

Comparaison internationale

Le rapport compare la situation suisse avec celle de neuf pays (Autriche, France, Suède, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Belgique et Norvège). Pour tous les cancers réunis, la Suisse présente un taux d’incidence faible aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Quant au taux de mortalité, la Suisse affiche le deuxième plus bas pour les hommes et le plus bas pour les femmes. Chez les enfants et les adolescents, les taux de survie après un cancer sont comparables à ceux des pays voisins.