Un Allemand sur trois juge acceptable la violence sur les femmes

En 2022, le ministre allemand de la Justice avait déclaré qu’il ferait pression pour que des changements juridiques punissent plus sévèrement la violence à l’égard des femmes.

Plus d’un tiers des hommes en Allemagne trouvent la violence contre les femmes «acceptable», selon les résultats d’une étude. Lors de l’enquête que publiera, lundi, le groupe de presse Funke, 33% des hommes âgés de 18 à 35 ans ont dit accepter l’idée que «leur main glisse» à l’occasion lors d’une dispute avec leur partenaire féminine. Et 34% ont admis avoir été violents envers des femmes dans le passé.

Commandée par l’organisation d’aide à l’enfance Plan international Allemagne et réalisée en ligne du 9 au 21 mars, l’étude nationale a été menée auprès de 1000 hommes et 1000 femmes âgés de 18 à 35 ans. Plus de 115’000 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2021, selon les données de la police fédérale allemande. Au total, 301 ont été tuées par leur partenaire actuel ou ancien en 2021.