Norvège: Un homme tire sur la foule en plein centre d'Oslo

Norvège : Deux morts et plusieurs blessés dans des tirs à Oslo

Deux personnes ont été tuées et plusieurs personnes gravement blessées dans des tirs dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d’Oslo, a annoncé la police norvégienne.

Deux personnes ont été tuées et 14 personnes blessées, dont plusieurs grièvement, dans des tirs près de bars du centre d’Oslo dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la police norvégienne, qui a arrêté un suspect.

La police a fait état de deux morts et de 14 blessés, et précisé que deux armes avaient été saisies.

La police a reçu les premiers signalements à 01H14 et le suspect a été arrêté cinq minutes plus tard, a-t-il indiqué. La fusillade s’est produite près du club gay London Pub, du club de jazz Herr Nilsen et d’un point de vente de nourriture à emporter.