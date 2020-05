Etats-Unis

Un homme trouvé mort près d'une voiture brûlée à Minneapolis

Alertées pour un véhicule en feu dimanche durant les émeutes, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie d’un homme présentant des contusions à proximité du sinistre.

Le corps d'un homme a été trouvé près d'une voiture brûlée tôt dimanche matin à Minneapolis, selon les autorités de la ville. La cité la plus peuplée du Minnesota est secouée par des émeutes depuis la mort en début de semaine d'un Afro-Américain, George Floyd, peu après son interpellation.

Zone fermée au public

L'identité de la victime et la cause de la mort n'ont pas été communiquées pour le moment. La zone a été fermée au public et des agents de la police criminelle ont été appelés sur place. Une enquête a été ouverte.