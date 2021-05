Homme tué à Zurich-Altstetten - «On a pris une barre de fer et on a poursuivi le suspect»

«Je vois six voitures de police tout comme deux véhicules civils avec des gyrophares», a signalé ce lundi matin une lectrice alémanique. Sur les photos qu’elle a prises dans un quartier résidentiel de Zurich-Altstetten, on voit qu’une ambulance a également été dépêchée sur place. Selon la témoin, une personne blessée, mais inconsciente, a été prise en charge par les secours. Une autre personne aurait été évacuée des lieux à bord d’un fourgon.

«Pour nous, c’était logique d’aider»

Selon des recherches de «20 Minuten», deux ouvriers travaillant sur un chantier dans le quartier en question, ont fortement contribué à l’arrestation du suspect. «Une femme s’est approchée de moi dans la rue. Elle avait l’air nerveuse. Elle m’a dit qu’un homme avait été poignardé et qu’il avait besoin d’aide», raconte le peintre en bâtiment Mario S.* Il n’a pas hésité une seconde et a prévenu un de ses collègues: «On a pris chacun une barre de fer et on a poursuivi l’auteur présumé des faits.»