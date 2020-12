Jérusalem : Un homme tué après avoir tiré sur des officiers israéliens

L’attaque s’est déroulée au cœur de la vieille ville de Jérusalem, située dans le secteur palestinien de la ville sainte, occupé et annexé par Israël depuis 1967, et théâtre à l’occasion de heurts.

Attaques anti-israéliennes

Israël, Jérusalem et la Cisjordanie occupée ont été le théâtre à partir d’octobre 2015 et pendant des mois d’attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, parfois aussi à la voiture bélier et dans une moindre mesure, à l’arme à feu.