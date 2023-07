Nouvelle-Zélande: Un homme tue deux personnes dans une fusillade à Auckland

Le premier ministre de Nouvelle-Zélande Chris Hipkins a estimé qu’il n’y avait pas de menace pour la sécurité nationale et a déclaré que le Mondial, organisé conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, débuterait jeudi comme prévu. L’équipe nationale américaine, qui séjourne actuellement à Auckland, a déclaré dans un communiqué que toutes ses joueuses et tout son personnel étaient sains et saufs.