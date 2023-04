Singapour: Un homme va être pendu pour 1 kg de cannabis

Condamné pour complicité de trafic de drogue un Singapourien de 46 ans, Tangaraju Suppiah, doit être exécuté mercredi par pendaison dans une affaire portant sur un kilogramme de cannabis, selon un avis envoyé par le service pénitentiaire à sa famille et publié par des militants sur les réseaux sociaux. L’ONG Amnesty International a condamné vendredi cette décision, qualifiée d’«extrêmement cruelle». «Si elle se produit, cette exécution serait une violation du droit international et un défi au mouvement de protestation contre l’usage de la peine de mort à Singapour», a indiqué un porte-parole du bureau régional d’Amnesty à l’AFP. Dans de nombreux pays, y compris la Thaïlande, l’usage du cannabis n’est plus un crime.