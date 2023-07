Vaud: Un homme violent exigeait le coeur de son ex mais c’est la prison qui l’attend

Certaines personnes ne supportent pas qu’on leur dise non. C’est le cas de Geishi*, quadragénaire kosovar qui a voulu renouer avec son ancienne compagne. En juin 2022, c’est au milieu de la nuit, vers 2h45, qu’il s’est introduit chez la femme dans le but de se remettre avec elle. Quand celle-ci lui a réitéré son opposition à toutes retrouvailles, Geishi a répondu par la violence. La victime a reçu des coups de poing et de pied à l’arrière de la tête, à la bouche et au bassin.