Un jeune couple a dû changer d’hôpital peu avant la naissance de leur 3e enfant. Mercredi de la semaine dernière, K.V., une Alémanique de 30 ans, avait prévu d’accoucher à l’hôpital de Schwytz. Les contractions avaient débuté et son terme était dépassé depuis huit jours, relate «Inside Paradeplatz» . Contacté par nos confrères de «20 Minuten» , le mari de la jeune femme, C.V., raconte: «On était nerveux, aussi à cause du coronavirus.»

Le père de 32 ans explique que tout a commencé normalement: «Une sage-femme nous a accueillis et a posé une perfusion à ma femme.» Or après environ une heure et demi, le couple est tombé des nues en apprenant que la femme devait se soustraire à un test salivaire et PCR. Le couple assure pourtant s’être renseigné au préalable afin de s’assurer que la maman ne doive pas passer de test PCR. «Elle refuse de se faire tester par le nez. Ça lui fait peur.» K.V. aurait accepté le test salivaire, mais pas l’autre. Mais l’hôpital aurait insisté et défendu son point de vue: pas de test, pas d’accouchement. Du coup, le couple s’est retrouvé devant deux options: changer d’hôpital ou accoucher à la maison. «Heureusement que les contractions s’étaient un peu calmées, probablement à cause des tensions qui régnaient. J’avais peur pour ma femme», se souvient C.V.