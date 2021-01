Somalie : Un hôtel de Mogadiscio attaqué par des islamistes shebab

Un attentat à la voiture piégée est survenu dimanche à l’entrée d’un hôtel fréquenté de la capitale somalienne. Des hommes armés ont ensuite investi l’immeuble. L’attaque est toujours en cours.

Une attaque revendiquée par les islamistes radicaux shebab était en cours dimanche dans un hôtel fréquenté du centre de Mogadiscio, en Somalie, devant lequel une voiture piégée a dans un premier temps explosé, a appris l’AFP auprès d’un policier et de témoins.

Cet hôtel, l’hôtel Afrik, était encerclé dimanche soir par les forces armées somaliennes et son accès était bouclé, a constaté un journaliste de l’AFP présent dans la zone. L’établissement est situé près de la route menant à l’aéroport et est notamment fréquenté par des officiels somaliens, des membres des forces de sécurité et des leaders communautaires.