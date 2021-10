santé et bien-être - Un hôtel écossais décide de ne plus servir d’alcool

«La vente d'alcool est extrêmement rentable. Mais c'est un facteur négatif majeur qui contribue au mal-être physique et mental d'une grande partie de la société. Si je peux sauver une vie, je préfère prendre ce risque financier», c’est par ces mots que Na'ím Anís Paymán , le nouveau gérant de l’hôtel Stromness, a expliqué sa décision de ne plus servir d’alcool.

Le bien-être avant tout

Les options végétariennes et végan étant de plus en plus communes dans les établissements hôteliers, le groupe qui a racheté l’hôtel a choisi de s’engager sur la voie du bien-être. Un spa sera notamment ouvert prochainement et le restaurant mettra en avant des boissons sans alcool.