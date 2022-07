Intempéries : Un hôtel en Emmental submergé

De violents orages ont provoqué, lundi, d’importants dégâts, localement en Suisse alémanique.

Les orages de lundi après-midi, ont fait déborder l’Emme dans le canton de Berne. Les précipitations ont causé d’importants dégâts dans la commune de Schangnau, dans l’Emmental (BE). Des routes et les ponts ont été temporairement impraticables, a précisé la préfecture, dans un communiqué de presse.

Dans l’hôtel Kemmeriboden-Bad, la réception et l’entrée ont été complètement inondées. Les personnes se trouvant à l’intérieur et les habitants d’une ferme ont dû se réfugier au premier étage. Sur son site Internet, l’hôtel annonce: «Un orage catastrophique a complètement inondé notre hôtel et notre restaurant. Notre établissement est fermé jusqu’à nouvel ordre». Aucune victime n’a été signalée selon «20 Minuten».