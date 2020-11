Il y a six cabines en bois qui entourent le spa. Ce dernier ressemble à un nid d’oiseau posé, comme les structures adjacentes , sur le fleuve Luleälven. Ces étonnantes constructions , surgissant d a ns un décor digne de la mythologie nordique, a ppartiennent à l’Arctic Bath, un hôtel inauguré en janvier dernier en Laponie s uédoise et qui après une courte pause rouvrira le 21 novembre. Une réalisation extraordinaire signée par les architectes Bertil Harström et Johan Kauppi. Pour atteindre cette contrée sauvage , située à quelques kilomètres du cercle polaire arctique, il faut compter une heure et quart en voiture depuis l’aéroport de Luleå. En hiver, l a température tombe en dessous de zéro. Les eaux se transforment en glace et enserrent les cabines reliée s à la rive par des ponton s .

Comme son nom l’indique, l’Ar c tic Bath est un espace de bien-être. Après le sauna (il y en a trois), la clientèle plonge dans l’eau glaciale du bassin circulaire au cœur du spa. Dans les cabines en bois (24 m2), aménagée à la nordique, on trouve un lit double, deux fauteuils, une table basse, un poêle et une salle de bains avec une douche. Elles sont entourées d’une plate-forme, sorte de terrasse privée.

Pour ceux qui craignent l’eau ou désirent davantage d’espace, l’hôtel dispose de six autres habitations sur la terre ferme. Elles o nt chacun e cinq lits, une salle de bains avec baignoire et douche et une terrasse privée. Le rêve a un prix: le tarif le plus bas pour une nuit est un peu supérieur à 1000 francs. L’établissement e st agrémenté d’un restaurant gastronomique qui met à l’honneur les produits de la région et revisite la gastronomie de la Laponie s u édoise.