Classement: Un hôtel valaisan parmi les 10 meilleurs du monde

Classement : Un établissement valaisan parmi les 10 meilleurs hôtels du monde

L’hôtel Omnia à Zermatt a été classé 5e par les Travelers' Choice Awards 2022 de TripAdvisor. La palme revient à un établissement du Costa Rica.

Chaque année, le site TripAdvisor, qui livre des avis émanant de consommateurs du monde entier sur des hôtels, restaurants, villes et régions, publie le classement des établissements les mieux notés par les voyageurs. Cette année, un hôtel valaisan se classe 5e du «Travelers' Choice Best of the Best». Il s’agit en effet de l’hôtel Omnia, au pied du Cervin. Il obtient la note globale de 5 sur 5 parmi les 1288 avis laissés sur TripAdvisor sur les quatre critères jugés, soit la location, la propreté, le service et le rapport qualité/prix.

La palme revient au complexe Tulemar qui surplombe l’océan à Manuel Antonio, au Costa Rica, devant un hôtel à Gramado au Brésil, un autre à Kefalos, dans les îles grecques et un hôtel à Istanbul.

Hôtels en montagne préférés

Côté suisse, les hôtels se situant dans les Alpes se taillent la part du lion dans le top 25 des meilleurs établissements du pays. Derrière l’Omnia, on trouve le Guarda Golf Hotel & Residences à Crans-Montana, le grand Hôtel Kronenhof à Pontresina (GR), le Monte Rosa à Zermatt, le Beausite Park Hotel à Wengen (BE). Les deux établissements genevois, l’hôtel d’Angleterre, 7e, et le Beau-Rivage, 18e, sont les seuls à faire partie de ce classement, sans se situer en montagne.

On le sait: les évaluations sur des sites comme TripAdvisor sont à prendre avec des pincettes. En effet elles font régulièrement l’objet de critiques, car on y trouve souvent des faux commentaires émanant de sites ou d’internautes payés pour laisser des remarques plus ou moins élogieuses. On se souvient en outre que récemment la RTS avait réussi à faire classer dans le top 10 des meilleures tables de Lausanne un restaurant fabriqué de toutes pièces et totalement inexistant.

Néanmoins, il n’est pas interdit de rêver et on vous laisse admirer les 10 meilleurs hôtels du monde selon les voyageurs.