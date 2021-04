Football : Un huitième international italien touché par le Covid-19

Un foyer de contamination s’est déclaré lors du dernier rassemblement de la Squadra azzurra. C’est au tour du milieu de l’Atalanta Matteo Pessina d’avoir été testé positif.

Depuis le retour de l’équipe d’Italie de Lituanie, où elle a disputé (et gagné 2-0) son dernier match le 31 mars, sept internationaux italiens ont officiellement été testés positifs: Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi (Juventus), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Paris SG), Vincenzo Grifo (Fribourg), Alessio Cragno (Cagliari) et donc Pessina.