France : Un huitième mort extrait des décombres d’un incendie

Mardi, une nouvelle victime a été découverte dans l’immeuble détruit par les flammes à Saint-Laurent-de-la-Salanque, en France.

«Expliquer le mécanisme incendiaire»

Mardi, les pompiers et les gendarmes s’affairaient rue Arago, artère principale de cette petite ville de 10’000 habitants, où une explosion et un incendie ont dévasté plusieurs immeubles de deux étages. «J’attends le résultat des investigations techniques que pourront nous fournir demain les experts en incendie et de l’IRCGN (police scientifique de la gendarmerie). Ces éléments seront très importants pour expliquer le mécanisme incendiaire», a ajouté le procureur.