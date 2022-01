L'hymne à la positivité de Pat Burgener avant les JO

Pat Burgener : Un «hymne à la positivité» à une semaine du début des JO

Le chanteur et snowboarder, qui s’alignera sur le halfpipe olympique de Pékin, a publié «Work It Out», un single joyeux et plein de bonne humeur. De bon augure pour les Jeux?

Le Jeux Olympiques de Pékin s’ouvriront le 4 février 2022. Le Vaudois Pat Burgener s’alignera cinq jours plus tard en halfpipe avec un gros espoir de médaille à la clé. Ce n’est donc pas un hasard si le chanteur et sportif, vu en dinosaure dans son dernier clip en date ou avec Mike Horn sur le Léman, a sorti le 28 janvier 2022 son «hymne à la positivité», «Work lt Out».

«À la suite de ma grave blessure au genou (ndlr: après une chute en snowboard en mars 2021 ), j’ai réalisé qu’on ne pouvait pas se battre contre la réalité. En revanche, on a le choix de relever chaque défi que la vie nous réserve avec le sourire. C’est pourquoi je veux écrire de la musique qui amène du soleil dans la vie de ceux qui l'écoutent», explique l’artiste de 27 ans. Le clip du morceau, qui sortira prochainement, a été tourné sur une plage à Malibu, aux États-Unis. «Nous y avons croisé l’acteur Jonah Hill (ndlr: vu dans «Le Loup de Wall Street» ou dans le récent «Don’t Look Up») qui venait boire son café sur la plage. ll nous a regardés un moment et avant de partir il a lâché un «ahaha les mecs, vous êtes rigolos». Venant de lui, c’était vraiment fou», se souvient Pat.



«Work It Out» est le premier single du premier album de Burgener. Sa sortie est prévue en septembre 2022. Les chansons issues de ses quatre EP précédents totalisent près de 10 millions d’écoutes rien que sur Spotify.