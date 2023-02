Un îlot du lac de Garde, symbole de la sécheresse frappant l'Italie

Italie : Un îlot du lac de Garde, symbole de la sécheresse frappant la Péninsule

Un flot ininterrompu de visiteurs, à pied ou à vélo, se déverse sur l’étroit sentier de pierre et de sable apparu entre les rives du lac de Garde et l’îlot de San Biagio, devenu le symbole de la sécheresse frappant l’Italie du Nord, cet hiver. Joyau niché dans le sud-ouest du lac de Garde, l’île parsemée de cyprès aux rives désertiques, qui n’était joignable que par bateau dans le passé, attire des familles entières, venues constater les dégâts du changement climatique.

Plus bas niveau hivernal en 30 ans

Pénurie de neige sur les cimes des montagnes aux alentours, absence de pluie depuis six semaines, températures douces: ce cocktail explosif a fait descendre l’eau du plus grand lac d’Italie à son plus bas niveau depuis 30 ans en période hivernale. L’eau est à 44 cm au-dessus du zéro hydrographique, son point de référence historique, contre 107 cm l’an dernier, et se trouve ainsi une septantaine de centimètres en dessous de la moyenne des dernières décennies.