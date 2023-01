Bruxelles : Un imam marocain expulsé vers le Maroc par la Belgique

L’imam Hassan Iquioussen a été reconduit vendredi vers le Maroc par la Belgique, où il s’était réfugié après son expulsion de France pour «propos incitant à la haine et à la discrimination».

L’information a été annoncée vendredi soir par Nicole de Moor, secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration, et l’avocate française de l’imam, Lucie Simon. «Nous ne pouvons pas permettre à un extrémiste de se promener sur notre territoire. Toute personne qui n’a pas le droit d’être ici doit être renvoyée», a souligné Nicole de Moor, saluant «la bonne coopération» avec la France sur ce dossier.

L’imam âgé de 58 ans, fiché S (pour sûreté de l’État) par les services de renseignement français, était au cœur d’un imbroglio politico-juridique depuis six mois. Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé son expulsion, lui reprochant «un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République». Mais l’imam était introuvable au moment où l’arrêté avait été définitivement validé par le Conseil d’État le 31 août. Il avait fui en Belgique francophone où il a été arrêté dans la région de Mons (sud-ouest) le 30 septembre.