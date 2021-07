Basketball : Un immense Antetokounmpo offre le titre NBA aux Milwaukee Bucks

Les Milwaukee Bucks ont remporté le second titre NBA de leur histoire en s’imposant chez eux face aux Phoenix Suns (105-98) à l’issue d’un match âpre et disputé, portés par un Giannis Antetokounmpo qui est entré dans la légende.

Battus lors des deux premières manches de la série, les «cerfs» ont aligné quatre succès d’affilée pour l’emporter 4-2 dans cette finale, affiche que personne n’attendait mais qui se sera avérée palpitante. Tout au long de la rencontre, l’ailier grec aura régné tant en défense qu’en attaque, réalisant l’une des performances les plus marquantes de l’histoire de la ligue, avec 50 points, 14 rebonds et 5 contres au final.

Lâché une bonne partie de la rencontre par ses lieutenants Khris Middleton et Jrue Holiday (4 sur 19 aux tirs), le «Greek Freak» a encore élevé son niveau, lui qui tournait déjà à plus de 32 points de moyenne jusqu’ici dans cette finale. Le numéro 34 a logiquement été élu meilleur joueur de la finale, qu’il a dominée de la tête et des épaules. Après le match, il a remercié «ceux qui ont cru en (lui)» et ses coéquipiers. «Ils jouent à fond à chaque match. J’avais confiance en cette équipe. Je voulais (gagner un titre) ici, avec ces gars-là. Donc je suis heureux.»