Ville de Genève

Un immense lifting des centres sportifs prévu d’ici 2030

La Municipalité a prévu d’investir 300 millions de francs pour moderniser ses infrastructures sportives.

110 millions pour le Bout-du-Monde

Parmi les projets les plus notables se trouve notamment celui du Bois-des-Frères, où la refonte des six terrains de tennis est prévue. Une halle couverte et un centre sportif régional dédié au tennis de table et au squash doivent aussi être créés. A la Queue-d’Arve, la Ville projette de réaménager la salle omnisports et de la flanquer de 3500 places assises. A la gare des Eaux-Vives, il est prévu de bâtir un nouveau centre sportif abritant salle omnisports, piscine et espace d’escalade. Enfin, la réhabilitation des centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy constitue le plus gros morceau, devisé à 110 millions de francs. Au Bout-du-Monde, la destruction de l’actuel pavillon est planifiée, pour être remplacé par une halle abritant un vélodrome, une piste d’athlétisme et des salles omnisports, dont l’une ceinte de 1200 places. Les terrains extérieurs seront par la suite reconfigurés, puis, à Vessy, le nombre de vestiaires sera augmenté. (jef)