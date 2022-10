Football: Un immense Mario Balotelli mène Sion à la victoire

Jashari voulait voir, il a vu

Une semaine plus tôt à la Praille, l’espoir lucernois Ardon Jashari se disait très impatient à l’idée de partager le même terrain que Mario Balotelli. Le jeune milieu de terrain pensait sans doute autrement samedi, en cette 33e minute qui a tout fait basculer. Au marquage du Transalpin, le néo-international était relégué complètement hors de portée du ballon, malgré ses efforts. «Super Mario» se mettait dans le sens du but, lâchait un monstre de frappe de 20 mètres légèrement déviée: un clin d'œil plus tard, l’ouverture du score était inscrite.

Les conditions ont fait que les Valaisans ont dû improviser ce week-end. Notamment leur ligne défensive, avec les absences de Numa Lavanchy et de Dimitri Cavaré, auxquelles s’est ajoutée la sortie prématurée de François Moubandje à la 55e. Alors, dans un 3-5-2 avec Giovanni Sio et Baltazar Costa comme couloirs et le duo Balotelli-Stojilkovic en pointe, Sion a surtout souffert. La VAR a notamment refusé une égalisation qui n’aurait pas été imméritée à Dejan Sorgic (73e). Dix minutes plus tard, l’hyperactif Musa Araz assurait trois points plus que bienvenus. 2-0, score final.