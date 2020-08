Genève

Un immense volet manque de l’assommer: «Ça n’était pas mon heure»

Le violent orage de jeudi soir aurait bien pu coûter la vie à une maman partie en catastrophe chercher son fils au parc. Un volet décroché a failli lui tomber dessus.

«J’étais comme poussée en arrière par le vent. Je n’arrivais plus à respirer.» Rebecca l’a échappé belle. Jeudi soir, au moment où s’est levée la tempête, cette habitante du chemin de Compostelle, à Lancy, est partie en trombe chercher son fils au parc. «J’ai vu que ça se couvrait puis s’est tombé d’un coup. Mon petit était dehors avec son vélo.» La mère et son fils se sont retrouvés au coeur de l’intempérie. «Ça faisait comme une tornade, il y avait de la pluie et de la grêle. A l’angle de l’immeuble, j’ai poussé mon fils un grand coup pour qu’il atteigne la porte. La force du vent m’a repoussée en arrière.»