Près de 200 supports équipés de vérins ont été positionnés sous l’école et ont fait office de «pieds» au prix d’une coordination parfaite. Le bâtiment de 7000 tonnes a marché durant dix-huit jours jusqu’à atteindre sa nouvelle adresse. Une rotation de 21 degrés et un trajet de 63 mètres plus tard, l’école construite en 1935 a pu être reposée sur la terre ferme le 15 octobre.

La Chine procède depuis longtemps déjà à une modernisation drastique qui a vu nombre de monuments historiques tout simplement rasés pour faire place à des centres commerciaux, buildings et bureaux. Pourtant, la perte du patrimoine culturel et architectural inquiète de plus en plus dans tout le pays. Certaines villes investissent dans des technologies innovantes pour déplacer et sauver un maximum de monuments. C’est justement le cas avec ce «bâtiment qui marche».