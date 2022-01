Genève : Un immeuble de la rue du Rhône vendu pour 138 millions

La caisse de pensions du personnel du canton de Zurich a acquis pour une très grosse somme un bien qui appartenait jusqu’alors à l’assureur Allianz.

L’immeuble, qui abrite notamment les boutiques du couturier Versace et de l’horloger Vacheron Constantin, se situe à l’angle de la rue du Rhône et de la place Longemalle.

Un immeuble situé au centre-ville de Genève, à l’angle de la prestigieuse rue du Rhône et de la place Longemalle, a changé de mains pour 138 millions de francs au mois de décembre. Il s’agit de l’une des quinze plus importantes transactions immobilières des dix dernières années au bout du lac, relève la «Tribune de Genève». C’est la caisse de pensions du personnel du canton de Zurich (BKV) qui a acheté ce bâtiment à l’assureur Allianz, qui le détenait depuis 1962. Parmi les autres biens possédés par BKV à Genève figurent un immeuble à la place des Bergues, deux entrées au quai du Seujet et 270 appartements de la cité du Lignon.