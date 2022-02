Jura bernois - Un immeuble est parti en fumée

Jura bernois : Un immeuble détruit par les flammes

Un habitant de Péry-La Heutte (BE) a été blessé, tard lundi soir, suite à un incendie. Pour une raison encore à déterminer, son immeuble a été la proie des flammes.

Le feu a pris, lundi soir, vers 22 h 45, dans la Grand-Rue de Péry (BE).

Un immeuble d’habitation a été la proie des flammes à Péry (BE), lundi vers 22h45. Pour une cause que devra déterminer l’enquête, le feu a pris au premier étage et dans le grenier du bâtiment. Un homme qui se trouvait dans la maison lorsque le sinistre s’est déclaré, a subi des blessures. Après avoir reçu les premiers soins sur place, l’infortuné a été héliporté par la Rega.