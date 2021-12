Sud de la France : Un immeuble s’effondre: au moins un mort et des blessés

Un immeuble de trois étages s’est effondré dans la nuit de lundi à mardi après une explosion, à Sanary-sur-Mer (F). Les pompiers recherchaient toujours des disparus.

«Papa du bébé»

Peu auparavant, les secouristes avaient pu extraire des décombres une femme et son bébé, blessés mais vivants. «Il est fort probable que ce soit le papa du bébé», a déclaré à l’AFP sur place la directrice de cabinet du préfet du Var Houda Vernhet.

Les pompiers aidés d’équipes cynophiles poursuivent leurs recherches pour retrouver deux personnes toujours portées disparues dans les décombres. Il s’agirait «d’une mère, une personne âgée, et de son fils», selon Houda Vernhet.

Au total, l’effondrement de cet immeuble sur le port, dans la vieille ville de Sanary a fait un mort, cinq blessés et deux disparus, selon le dernier bilan.

Situé sur le port de Sanary-sur-Mer, entre deux crêperies, l’immeuble de trois étages n’est plus qu’un amas de décombres, ont constaté des journalistes de l’AFP.

«Une terrible explosion»

Dans les restes du dernier étage, un portemanteau avec des vêtements et un sac de courses sont encore visibles et les secours dont deux équipes cynophiles et des groupements spécialisés dans les sauvetages déblaiement ou en milieu périlleux s’activent sans relâche pour retrouver des survivants.