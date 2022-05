Nigeria : Un immeuble s’effondre: huit morts

Pour une raison encore inconnue, un bâtiment s’est écroulé dimanche soir, dans un quartier de Lagos.

Le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble servaient d’entrepôts, tandis que les 2e et 3e étages étaient résidentiels, a précisé Ibrahim Farinloye, de l’agence nationale de gestion des urgences (Nema). «Nous continuons de fouiller les décombres à la recherche d’éventuelles victimes», a-t-il ajouté lundi matin. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’effondrement du bâtiment.