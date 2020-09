Inde : Un immeuble s’effondre, tuant au moins 10 personnes

Un bâtiment s’est écroulé dans la nuit de dimanche à lundi dans l’ouest de l’Inde. Des dizaines d’hypothétiques survivants sont activement recherchés sous les décombres.

Dix personnes ont péri et une vingtaine d’autres pourraient être coincées sous les décombres d’un immeuble résidentiel de trois étages qui s’est effondré lundi, avant l’aube, dans l’ouest de l’Inde, ont annoncé les autorités.

On ignore la cause de l’accident, mais les effondrements de bâtiment sont relativement courants en Inde entre juin et septembre, pendant la saison de la mousson, les précipitations intenses fragilisant parfois les structures.