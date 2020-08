Suisse Un implant révolutionnaire qui se dissout avec le temps

Pour la première fois en Suisse, deux enfants ont reçu un implant cardiaque qui se désintègre au bout de deux ans. Les opérations, qui ont eu lieu à Zurich, suscitent beaucoup d’intérêt dans le milieu médical.

Deux enfants, âgés de 4 et de 5 ans, ont dû se faire opérer du cœur cet été, à l’Hôpital pédiatrique de Zurich. Les bambins présentaient depuis leur naissance une malformation cardiaque, plus précisément un trou sur la cloison séparant les ventricules droit et gauche. «Si cette malformation n’est pas traitée, elle peut nuire au bon fonctionnement du cœur», explique le médecin-chef Oliver Kretschmar.