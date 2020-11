France : Un important campement de migrants est évacué

Près de 2000 personnes, entassées depuis août sous une bretelle d’autoroute à deux pas du Stade de France, ont été acheminées vers des centres d’accueil appropriés.

Les forces de l’ordre ont procédé mardi à l’évacuation d’un vaste campement de migrants situé près de Paris, au pied du Stade de France, où plus de 2000 personnes s’étaient progressivement installées depuis août, a constaté une journaliste de l’AFP.

Encadrée par un important dispositif policier, l’opération d’évacuation et de mise à l’abri des exilés vers différents centres d’accueil et gymnases de la région parisienne a débuté tôt le matin. Des migrants s’acheminaient dans le calme vers des bus.

Selon le décompte de l’association France terre d’asile, opératrice de l’Etat, environ 2400 exilés vivaient la veille encore dans ce camp qui n’a cessé grossir depuis août en dessous d’une bretelle d’autoroute, près du plus grand stade du pays. Des feux de palettes étaient visibles depuis le cordon de sécurité mis en place par les forces de l’ordre.

«Ces camps ne sont pas acceptables» a déclaré à la presse le préfet de police de Paris, Didier Lallement. «Cette opération a lieu pour faire en sorte que les personnes en situation régulière soient mises à l’abri et celles en situation irrégulière n’ont pas vocation à rester sur le territoire», a expliqué le préfet.

«C’est vraiment le pire campement qu’on ait vu depuis plusieurs années», explique Alix Geoffroy, employée du CEDRE-Secours catholique, un centre d’aide aux demandeurs d’asile, en se demandant si le prochain ne sera pas «encore plus éloigné de Paris, loin en banlieue, et plus difficile».