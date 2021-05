Trafic de drogue : Un important fugitif de la Mafia remis par l’Espagne à l’Italie

Giuseppe Romeo est accusé d’être l’un des principaux membres d’un réseau international de trafic de drogue dirigé par trois clans de la ‘Ndrangheta, en Calabre.

La ‘Ndrangheta est le groupe mafieux le plus puissant d’Italie, impliqué dans presque tous les domaines de l’activité criminelle au-delà du trafic de drogue et de l’extorsion, et ses opérations s’étendent à plusieurs continents.

40 kg de cocaïne par semaine

Lors de son arrestation en mars, la ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese avait qualifié Romeo de «promoteur, organisateur et financier du trafic de cocaïne en Europe». «Il faisait la navette entre la Calabre, la Lombardie et le nord-ouest de l’Europe pour conclure des accords avec des fournisseurs de drogue et des intermédiaires en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, avec la collaboration d’autres associés calabrais», a déclaré Luciana Lamorgese.