Un important incendie en cours à Satigny, un bâtiment s’est effondré

La zone industrielle de Vernier-Satigny a été le théâtre d’un immense incendie dimanche après-midi, dont la fumée a été visible depuis tout le canton de Genève, tandis qu’une odeur de plastique brûlé a envahi la commune de Satigny. Le toit de la salle de grimpe «Grimper.ch» et une partie du parking adjacent de cinq étages ont été la proie des flammes. Une aile du bâtiment s’est effondrée, sans faire de victime. Un nombre indéterminé de véhicules ont par ailleurs brûlé.

Service d'Incendie et de Secours (SIS)

Occupants évacués à temps

«La première alarme a été donnée à 15h58 par des cavaliers, qui ont signalé une fumée sur le toit de la salle de grimpe. À ce moment, nous avons appelé les responsables du lieu, qui n’avaient encore rien remarqué», a expliqué le lieutenant Nicolas Millot, chargé de communication du Service d'Incendie et de Secours (SIS). «Immédiatement, l’entreprise a fait sortir les dix personnes qui se trouvaient dans la salle, dont un enfant. Personne n’a a priori été blessé», ont indiqué les pompiers.

Une centaine de pompiers sur place

À 18h45, la fumée ne se dégageait plus du sinistre. En tout, une centaine de sapeurs et une trentaine de véhicules ont été engagés par le SIS, mais aussi par les sapeurs de l’aéroport ainsi que les volontaires des communes de Satigny, Meyrin et Vernier. Dimanche soir, tout un large secteur autour du bâtiment restait interdit au trafic.