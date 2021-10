États-Unis : «Un impôt sur les milliardaires serait historique»

Washington prépare une taxe sur les super-riches pour financer les plans d’investissement de Joe Biden.

Cheffe des Démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi a déclaré sur CNN qu’il y aura «probablement une taxe sur les riches.» Getty Images for MomsRising Together

Aujourd’hui, un riche actionnaire, comme Elon Musk, patron de Tesla, ou Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, ne paie pas d’impôt sur les plus-values de son portefeuille d'actions, car les gains n’existent pas fiscalement tant qu’ils ne sont pas réellement encaissés. Mais les Démocrates au pouvoir à Washington entendent bien les taxer, afin de financer en partie les gigantesques dépenses voulues par le président Joe Biden dans les infrastructures et les mesures sociales. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a reconnu sur CNN que ces plus-values latentes représentent «une part extrêmement importante des revenus des personnes les plus riches et qui actuellement ne sont pas imposés.»

Milliardaires visés

«Nous aurons probablement une taxe sur les riches», a annoncé dimanche sur CNN Nancy Pelosi, la responsable démocrate de la Chambre des représentants. Le parti du président Joe Biden, divisé sur d'autres mesures fiscales, semble largement favorable à cette proposition qui visera les personnes détenant plus d’un milliard de dollars d’actifs ou dégageant plus de 100 millions de dollars de revenus sur trois ans, soit entre 700 et 1000 milliardaires américains, selon des médias.

«Historique»

«C’est la première fois qu’il y aurait un impôt sur les milliardaires. C’est l’impôt le plus progressiste que l’on puisse imaginer», a déclaré à l'AFP Gabriel Zucman, professeur à l’université de Berkeley. «Ce serait historique non seulement pour les États-Unis mais pour le monde plus généralement car ce serait la première fois qu’il y aurait un impôt sur les milliardaires, ce qui est ambitieux.» Et, cela pourrait «faire tache d’huile» en Europe où il est tout aussi facile de «détenir une assez grosse fortune en étant peu imposable, soit en se versant peu de dividendes, soit en réalisant peu de plus-values», selon l'expert.

Revenus de 200 milliards

Selon Mme Pelosi, cette taxe pourrait générer au moins 200 milliards de dollars de revenus sur une décennie, loin cependant des 3000 à 3200 milliards de dépenses sur huit à dix ans voulus par Joe Biden pour réformer l’Amérique. Le projet devrait être détaillé tout prochainement et viserait non seulement les actions, mais aussi les actifs immobiliers. «L’explosion des très grandes fortunes pendant la pandémie de Covid a frappé tous les esprits. Pendant que des millions de personnes perdaient leurs emplois, la fortune des milliardaires progressait, elle, très vite», explique Gabriel Zucman.

«Énorme brèche fiscale»

Cette taxe «s’attaquerait à une énorme brèche dans notre code des impôts qui profite aux très riches», a réagi Steve Wamhoff, directeur de l’institut de politique économique et fiscale. Il souligne que le code actuel a «du sens» pour les classes moyennes, celles disposant par exemple d’un bien locatif dont la valeur augmente au fil des ans. «Personne ne s’attend à ce que l’on paie des impôts sur la plus-value de cet actif avant de vendre le bien», dit-il. «Mais la situation est très différente pour les milliardaires qui peuvent choisir de laisser la majeure partie de leurs revenus sous forme de plus-values latentes pour ne pas payer d’impôts.»

Républicains opposés

Les républicains n’apporteront pas leur voix car ils s’opposent depuis longtemps à une telle taxe, qui, selon eux, va créer de la bureaucratie supplémentaire et est difficile à mettre en œuvre. Les plus-values latentes fluctuent avec le prix des actions. Dès lors, l’administration fiscale devra-t-elle rembourser les taxes versées si les cours s’effondrent?, s'interrogent-ils.

Fonctionnement Le millier de contribuables concernés disposent ensemble de 5000 milliards de dollars dont 3000 milliards de plus-values latentes, c'est-à-dire non réalisées. «L’idée est de commencer par taxer ce stock de plus-values en une seule fois à une date clé à hauteur de quelque 20%. Ce qui permettra de récolter beaucoup d’argent en une seule fois et aura donc un effet immédiat», anticipe Gabriel Zucman. Puis chaque année, seule la différence d’augmentation de la fortune de ces milliardaires serait taxée. Principal inconvénient de cette mesure: les parts des sociétés non cotées en Bourse seraient a priori exclues de cette taxe. Mais actuellement, environ 70% du patrimoine des milliardaires américains sont détenus en titres cotés.