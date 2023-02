Kandersteg (BE) : Un impressionnant éboulement s’abat à quelques mètres du village

20min/Lecteur-reporter

Il était environ 16h30 ce jeudi quand un bruit a attiré l’attention de nombreuses personnes qui se trouvaient dans le village de Kandersteg (BE). Toutes ont alors assisté à un impressionnant éboulement. Une grande quantité de roche s’est détachée d’une falaise et un gros nuage de poussière s’est dirigé vers le village.

Le président de la commune René Maeder s’est tout de suite rendu sur le site pour se rendre compte de la situation et observer d’éventuels dégâts. Selon lui, entre 15’000 et 20’000 mètres cubes de roche ont dû se détacher. À sa connaissance, il n’y aurait pas de victime humaine qui aurait été touchée par cet éboulement. De petites quantités de pierres chutaient toujours.

La zone est connue pour être propice aux éboulements. D’ailleurs, les spécialistes s’attendent à ce que des glissements de terrain se produisent. Entre 6% et 8% du village serait mencaé, disent-ils. Et non loin, du côté du lac d’Oeschinen, on s’attend là aussi à ce qu’une gigantesque quantité de roche s’effondre.