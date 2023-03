Football: Un improbable autogoal en Afrique du Sud

Twitter / @goal

Pas mieux en Angleterre

En League One anglaise (3e division), la défense de Lincoln City n’a pas non plus été à son affaire contre Exeter City. Une passe en retrait plus qu’hasardeuse de Sean Roughana permis à l’attaquant d’Exeter Sam Nombe d’égaliser à 1-1, alors que le gardien de Carl Rushworth était introuvable dans devant cage. Pire encore: ce même Nombe s’est offert un doublé à la 73e pour donner la victoire à Exteter (2-1).