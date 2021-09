Football - Un improbable autogoal en Colombie

En quarts de finale de la Coupe de Colombie, le Deportivo Pasto s’est imposé 3-2 contre le Deportivo Pereira. La victoire de Pasto doit beaucoup au superbe but marqué par Cristian Florez. Le geste est splendide et le timing est parfait. Petit détail: la tête plongeante du défenseur de Pereira a terminé sa course dans son propre but. L’action absolument incompréhensible de Florez a finalement coûté très cher à son équipe.