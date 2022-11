Football : Un improbable autogoal venu de Chypre

A la 67e minute, pour une raison encore indéterminée, le défenseur portugais de Limassol, seul devant son but laissé vide par le gardien, n’a rien trouvé de mieux à faire que d’effectuer une reprise de volée dans son propre but, alors que la menace n’était pas vraiment grande de la part des attaquants de Paphos. Un but qui a toutefois le mérite d’être techniquement remarquable, même s’il n’a pas été inscrit dans le bon filet.