Football : Un improbable autogoal venu du Japon

Hideto Takahashi, joueur du Yokohama FC en première division japonaise, a vécu un immense moment de solitude dans la défaite de son équipe contre Oita Trinita (2-0).

La technique est propre, le geste parfait. D’un plat du pied imparable, le défenseur du Yokohama FC Hideto Takahashi a inscrit une superbe réussite dans le match de son équipe contre Oita Trinita en J-League (première division japonaise). Malheureusement pour Takahashi, il ne s’agissait pas du bon but et malgré toute sa bonne volonté, le gardien Sven Brodersen n’a pas pu éviter le pire. Le geste maladroit de la 27e minute de Takahashi a précipité la défaite de Yokohama, battu finalement 2-0 sur la pelouse d’Oita.

De la concurrence en Arménie

Mais le Japonais n’est pas le seul à s’être fait remarquer cette semaine. En quart de finale de la Coupe d’Arménie, le joueur de Pyunik Alexandr Stepanov était sur tous les fronts contre le Football Club Van. Stepanov s’est offert un doublé: autogoal splendide à la 101e, puis but dans le bon filet seize minutes plus tard (1-1). Malheureusement pour lui, Pyunik s’est incliné après la séance des tirs au but (2-4) et est éliminé de la compétition.