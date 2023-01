Football : Un improbable penalty au Brésil

La rencontre de Coupe entre les M20 de l’Atletico Mineiro et Agua Santa s’est terminée aux tirs au but. La réussite du jeune Cadu vaut assurément le détour.

Cadu, joueur de l’équipe M20 de l’Atletico Mineiro au Brésil, fait actuellement le tour de la Toile. En cause: son but lors de la séance de tirs au but du match de Coupe entre son équipe et celle d’Agua Santa. Une réussite qui vaut surtout pour l’attitude désinvolte de son auteur.