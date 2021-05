Football - Un improbable raté venu de Grèce

À la 26e minute, l’attaquant néerlandais a profité d’une grosse erreur du gardien adverse pour se retrouver seul devant le but vide. Malheureusement pour lui, il n’a trouvé que le… poteau, alors qu’il se trouvait à un mètre du but.

Conraad pourra toujours se consoler en regardant d’autres championnats, qui ont offert des ratés tout aussi somptueux. John Marquis a inscrit un doublé dans le match nul 3-3 contre Portsmouth en League One anglaise (3e division). Mais on retiendra surtout son tir sur le poteau alors qu’il avait le but grand ouvert…