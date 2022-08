Jura français : Un incendie a déjà détruit plus de 330 hectares de forêts et de broussailles

Depuis mardi, deux incendies de forêt ont ravagé plus de 330 hectares dans le sud du Jura, l’un d’eux étant toujours en cours jeudi matin. La préfecture a précisé que 80 sapeurs-pompiers et 24 engins sont à pied d’œuvre pour maîtriser ce feu de végétation actif à Vescles, feu qui continue de se propager vers le nord après avoir brûlé 170 hectares, a précisé la préfecture.

Un hélicoptère bombardier d’eau était attendu à la mi-journée en provenance du Maine-et-Loire, où les deux principaux feux qui ont ravagé plus de 1500 hectares sont désormais fixés. Son intervention devrait faciliter les opérations de lutte au sol contre cet incendie, qui se propage dans une zone accidentée, où les secours progressent difficilement. «Les routes départementales D60 et D99 sont toujours coupées afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers» tout comme le sentier de grande randonnée GR9, a indiqué la préfecture.

Pompiers et agriculteurs unis

À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest, dans le secteur de Cornod et Vosbles-Valfin, le feu est désormais fixé, après avoir réduit en cendres 160 hectares. Le travail d’extinction et de nettoyage effectué pendant la nuit par les pompiers et les agriculteurs a permis de maîtriser le sinistre. Jusqu’à 60 sapeurs-pompiers et 24 engins ont été engagés sur ce feu.