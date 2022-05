Inde: un incendie à New Delhi fait 27 morts

Inde : Un incendie à New Delhi fait au moins 27 victimes

Le feu s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi dans un immeuble commercial de quatre étages dans l’ouest de la capitale indienne. Le bilan pourrait encore s’alourdir.

Vingt-sept personnes sont mortes dans un incendie accidentel à New Delhi vendredi, ont annoncé les services de secours indiens. «Le feu est désormais éteint. Les opérations de recherche sont en cours», a indiqué un responsable des pompiers. Le troisième étage de l’immeuble n’a pas encore été fouillé et d’autres cadavres pourraient y être retrouvés, a déclaré la chaîne de télévision CNN-News18, citant Atul Garg, des pompiers de Delhi. Plus de 40 personnes ont subi des brûlures et ont été hospitalisées, selon les médias. Environ 60 à 70 personnes ont été secourues dans le bâtiment, selon les médias locaux citant la police.